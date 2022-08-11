توطين الصناعة الطريق للمستقبل وقاطرة التنمية الاقتصادية.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "الأزمات العالمية أكدت الحاجة الضرورية للقطاع.. توطين الصناعة الطريق إلى المستقبل وقاطرة التنمية الاقتصادية.. الملف على رأس أولويات الرئيس السيسى منذ 8 سنوات لتحقيق 100 مليار دولار صادرات والهدف الوصول إلى مساهمة القطاع بأكثر من 15 %فى الناتج الإجمالى المحلى وتفادى الأزمات.

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