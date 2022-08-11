تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات

كتب محمد صبحى

ينشر اليوم السابع رابط موقع التنسيق الالكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية تسجيل الرغبات ضمن أعمال المرحلة الأولى للتنسيق التى بدأت اليوم الخميس .

http://www.tansik.egypt.gov.eg/

وتنطلق المرحلة الأولى للتنسيق اليوم الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

عدد الطلاب: 22475

• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

عدد الطلاب: 15220

• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر

عدد الطلاب: 80063

• إجمالي عدد الطلاب: 117758