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تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على خطوات تسجيل الرغبات بالموقع الإلكترونى

الخميس، 11 أغسطس 2022 10:20 ص
تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على خطوات تسجيل الرغبات بالموقع الإلكترونى تنسيق الجامعات - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تنسيق المرحلة الأولى، حيث تم إتاحة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، وفى هذا الإطار كشفت وزارة التعليم العالى الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:
 
• قم بالدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.egypt.gov.eg .
 
• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.
 
• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي. 
 
☆ قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:
 
- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات. 
 
- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.
 
- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.
 
- وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقًا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته. 
 
- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.
 
- ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.
 
- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.
 
- بعد أن تنتهى من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك. 
 
- يمكنك أيضًا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.
 
- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به. 
 
 
 

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