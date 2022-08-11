اليوم السابع
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تنسيق الجامعات 2022.. تزايد أعداد طلاب الثانوية العامة على معامل هندسة القاهرة

الخميس، 11 أغسطس 2022 01:00 م
تنسيق الجامعات 2022.. تزايد أعداد طلاب الثانوية العامة على معامل هندسة القاهرة تنسيق الجامعات - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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شهدت معامل تنسيق كلية الهندسة بجامعة القاهرة تزايد فى أعداد طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، ضمن أعمال المرحلة الأولى للتنسيق.
 
وأجرى الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة جولة تفقدية على معامل التنسيق للوقوف على تفاصيل استقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات ، والتأكد من انتظام سير العمل بمعامل تنسيق الكلية.
 
وأكد الدكتور حسام عبد الفتاح فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن الكلية جهزت معامل التنسيق وتوفير أجهزة الحاسب الآلى المزودة بالانترنت وتوفير الفنيين والإدرايين لمساعدة الطلاب على تسجيل الرغبات دون التدخل في اختياراتهم.
 
 
وانطلقت المرحلة الأولى للتنسيق اليوم الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.
عدد الطلاب: 22475
• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.
عدد الطلاب: 15220
• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر
عدد الطلاب: 80063
• إجمالي عدد الطلاب: 117758  
 
 
 

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