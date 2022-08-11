تحقيقات النيابة: خلافات مالية وراء شروع مسجل خطر فى قتل شخص بعين شمس

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال القاهرة، أن الدافع وراء قيام شخص بالشروع فى قتل آخر مستخدما سلاح بيض وإحداث إصابته بجرح طعني فى جسده، هو وجود خلافات مالية تطورات إلى مشاجرة بدائرة قسم عين شمس.

كانت الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لتعديه على آخر بسلاح أبيض وإحداث إصابته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص مصاب بجرح طعنى.

بالإنتقال وسؤاله اتهم أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات بينهما ، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المشكو فى حقه وأمكن ضبطه والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.