تحذيرات من نفاد لقاح جدرى القرود فى بريطانيا خلال أسبوعين

كتبت: نهال أبو السعود

حذرت هيئة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة، من أن مخزون لقاح جدري القرود في البلاد على وشك النفاذ خلال أسبوعين إلى ثلاث أسابيع ثم مواجهة تأخير لمدة شهر تقريبا قبل وصول الامدادات الجديدة أواخر سبتمبر، مشيرة الى ان الوضع من المحتمل ان يصبح خارج عن السيطرة.

كشفت رسالة داخلية من هيئة الصحة الوطنية حصلت عليها صحيفة فاينانشيال تايمز، أنه لم يتبق سوى 8300 جرعة من اللقاح، مما أثار مخاوف بين الأطباء من ان الهيئة لن تكون قادرة على تلقيح الناس ، بما في ذلك أولئك الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وقالت الدكتورة كلير ديوسناب ، رئيسة الجمعية البريطانية للصحة الجنسية وفيروس نقص المناعة البشرية ، إن الرسالة تصور بدقة عدم توافر اللقاح الذي يلوح في الأفق ، المسمى Imvanex.

وأضافت "بدون اتخاذ إجراءات عاجلة لشراء المزيد من اللقاحات وتجنب حدوث فجوة في الإمداد ، فإننا نخاطر بانتشار المرض بشكل أكبر في جميع أنحاء المملكة المتحدة ويصبح تحديًا مستوطنًا للصحة العامة".

وأشادت بوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية (DHSC) لطلبها اللقاح في وقت مبكر من تفشي المرض ، لكنها حذرت من أن "هناك نقصًا في المعروض من اللقاحات لتلبية الطلب وأن عددًا كبيرًا من الأشخاص المؤهلين للتطعيم ضد جدرى القردة لم يحصلوا على التطعيم بعد".

تقدر الجمعية البريطانية للصحة الجنسية وفيروس نقص المناعة البشرية أنه يجب شراء 250 الف جرعة من اللقاح لتطعيم ما يقرب من 125 الف شخص مؤهل ، ومع ذلك فقد اشترت الحكومة أكثر من 100 الف فقط حتى الآن.

حث الخطاب الذي حصلت عليه صحيفة فاينانشيال تايمز الخدمات الصحية على وضع خطة "عاجلة" لمعالجة النقص الذي يلوح في الأفق لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع ، "مع مراعاة قيود الإمداد الحادة هذه والحاجة الملحة للوصول إلى تلك القيود. بأعلى مخاطر ".

وسجلت بريطانيا 2859 حالة إصابة بمرض جدري القرود حتى يوم الخميس الماضي وفي جميع أنحاء العالم كان هناك حوالي 30 الف حالة وتسع وفيات.