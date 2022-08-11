اليوم السابع
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تجديد حبس زوج وشقيقه ووالديهما لاشتراكهم فى قتل زوجته بالشرقية

الخميس، 11 أغسطس 2022 03:03 م
تجديد حبس زوج وشقيقه ووالديهما لاشتراكهم فى قتل زوجته بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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 قرر قاضى المعارضات بمحكمة كفر صقر العامة بالشرقية، تجديد  حبس زوج وشقيقه ووالديهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة العامة لهم جميعا اتهام القتل العمد فى واقعة العثور على زوجة الأول متوفية إثر إصابات بالرأس داخل مسكن الزوجية بكفر صقر.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى كفر صقر المركزي، بوصول "س و م" 21 عامًا مقيمة دائرة مركز كفر صقر، جثة هامدة إثر إصابتها إصابات متعددة بالرأس، مع الاشتباه في وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتبين تعرض المجنى عليها لضرباب بالرأس

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مسكن المجنى عليها لجمع التحريات والفحوصات حول الواقعة، فيما تبين من التحريات الأولية أن زوجها وشقيقه ووالدهما وراء التسبب في وفاة المجني عليها، إثر التعدي عليها بالضرب بخشبة، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوقاة، ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

 


الشرقية

كفر صقر

مستشفى كفر صقر المركزى

جثة ربة منزل

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