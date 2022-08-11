اليوم السابع
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تجديد حبس ربة منزل 15 يوما لاتهامها بقتل ابنتها فى الصف

الخميس، 11 أغسطس 2022 12:56 م
تجديد حبس ربة منزل 15 يوما لاتهامها بقتل ابنتها فى الصف حبس - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل ابنتها البالغة من العمر 6 سنوات بغرض تأديبها .

قررت النيابة العامة بالجيزة، في وقت سابق، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل ابنتها، وأدلت المتهمة بقتل ابنتها البالغة من العمر 6 سنوات بمنطقة الصف، أمام النيابة العامة باعترافات تفصيلية عن الواقعة، وقالت فى أقوالها أنها لم تقصد قتلها، وإنما كانت تؤدبها لأنها ترتكب أخطاء كثيرة، وتبين من مناظرة النيابة العامة على الطفلة انها تعرضت للخنق ووجود آثار تعذيب على جسد الطفلة، و رجح مفتش الصحة على وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم إبلاغ الشرطة.

وتبين من خلال التحريات وجمع المعلومات ان والدة الطفلة حاولت قبل 3 أشهر تعذيب الطفلة وخنقها، ولكن شاء القدر أن تنقذها العناية الإلهية من الموت، ولكن تدهورت حالتها وتم نقلها إلى مستشفى الأطفال بالقاهرة، وبعد فترة تحسنت حالتها الصحية وعادت إلى المنزل مرة أخرى.

ولم تتعظ الأم من المرة الأولى في الحفاظ على حياة نجلتها بل قامت مرة أخرى بالتعدي على الطفلة بالضرب والتعذيب والخنق حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أيدتها وأضافت بأنها كانت «بتربيها» فقط ولم تقصد قتلها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الجيران والشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتلقى قسم شرطة الصف، بلاغا من مفتش الصحة يفيد بقيامه بالكشف على جثة طفلة بدائرة مركز الشرطة، وتبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة تدعى «مريم. م. م » 6 سنوات، وبالفحص تبين وجود إصابات بالجثمان وآثار خنق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

 

 


جرائم القتل

امن الجيزة

قسم شرطة الصف

النيابة العامة



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