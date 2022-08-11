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بين السما والأرض.. انقاذ شخصين عالقين فى مصعد بالساحل

الخميس، 11 أغسطس 2022 11:07 ص
بين السما والأرض.. انقاذ شخصين عالقين فى مصعد بالساحل مصعد - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بإشراف اللواء اشرف الجندي، من إنقاذ إثنين من المواطنين تعطل بهما المصعد بأحد العقارات، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغاً بتعطل مصعد بأحد العقارات بمنطقة الساحل وبداخله اثنين من المواطنين (رجل – سيدة).
 
 
 
 وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية، إلى محل البلاغ وتمكنت من استخراجهما دون إصابات، ولاقى سرعة إنتقال القوات إستحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة.
 
 
 

الحماية المدنية

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