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بينهم طفلان.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ببورسعيد.. صور

الخميس، 11 أغسطس 2022 11:42 م
بينهم طفلان.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ببورسعيد.. صور حادث تصادم سيارتين ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أصيب 6 أشخاص بينهم طفلان، مساء اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وقع على طريق بورسعيد دمياط أمام إحدى القرى السياحية بالمحافظة.
 
ورد بلاغ إلى الدكتور مصطفى شعبان مدير هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد يفيد بوقوع حادث تصادم مروع اسفر عن إصابة 6 أشخاص وعلى الفور أمر بخروج سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
 
ويجري الآن نقل المصابين السته إلى مستشفيات محافظة بورسعيد لتلقي الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية.
 
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السيارة الأخرى بالحادث
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السيارة الأخرى بالطريق
السيارة بالحادث_copy_960x960
السيارة بالحادث

السيارة على طريق بورسعيد دمياط_copy_960x960
السيارة على طريق بورسعيد دمياط

سيارة ملاكي بالحادث_copy_960x960
سيارة ملاكي بالحادث

 


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