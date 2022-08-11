وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن بلدية رام الله قررت بعد اغتيال الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة في مايو الماضي، إطلاق اسمها على شارع وسط المدينة، حيث كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اغتالت الصحفية الفلسطينية التى تحمل الجنسية الأمريكية شيرين أبو عاقلة خلال قيامها بتغطية اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

من جهته، قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر إن النقابة باشرت منذ الساعات الأولى لاغتيال الزميلة أبو عاقلة بإجراءات قانونية لملاحقة قاتليها، بالتعاون مع النيابة العامة .. مشيرًا إلى أن النقابة أعلنت عن إطلاق "مؤسسة شيرين أبو عاقلة الدولية لحماية الصحفيين"، بالاشتراك مع الاتحاد الدولي للصحفيين.