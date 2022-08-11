اليوم السابع
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الخميس، 11 أغسطس 2022 04:39 م
أكرم القصاص
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برلماني روسي: قرار إستونيا إغلاق الحدود أمام الروس سببه "عقدة نقص تاريخية"

الخميس، 11 أغسطس 2022 03:29 م
برلماني روسي: قرار إستونيا إغلاق الحدود أمام الروس سببه "عقدة نقص تاريخية" البرلمان الروسى
أ ش أ

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وصف رئيس لجنة السياسة الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، جريجوري كاراسين، قرار إستونيا إغلاق الحدود أمام الروس مع تأشيرات شنجن الصادرة عنها بأنه من مظاهر "عقدة النقص التاريخية".
 
وقال كاراسين - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الخميس "إن هذا من تداعيات عقدة النقص التاريخية المرضية لدى إستونيا"، متمنيا ألا تكون هذه العقد التاريخية موجودة. 
 
 
وأضاف:"أن مثل هذه القرارات تبدو غبية ومثيرة للسخرية وتنتهك جميع الأعراف المقبولة عموما للدول المحترمة". 
 
وكان وزير خارجية جمهورية إستونيا، أورماس رينسالو، أعلن - في وقت سابق اليوم - أن بلاده ستغلق الحدود أمام المواطنين الروس بتأشيرات شنجن الصادرة عن الجمهورية.

روسيا

البرلمان الروسى

مجلس الاتحاد الروسي

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