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بدء اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة

الخميس، 11 أغسطس 2022 11:30 ص
بدء اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة اجتماع الحكومه - ارشيفية
كتبت هند مختار

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بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، حيث يناقش اجتماع الحكومة الأسبوعي، عدد من الملفات والإعلان عن الإجراءات التنفيذية لترشيد استهلاك الكهرباء. 
 
وكان رئيس الوزراء قد أعلن إنه سيتم أيضاً ايقاف الإنارة الخارجية لمختلف المبانى الحكومية، والميادين العامة، هذا إلى جانب التحرك نحو تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المحافظات ووزارتى الاسكان والكهرباء، لافتاً إلى أنه تم بالفعل البدء في تطبيق مثل هذه الإجراءات، حيث تم ايقاف الإنارة الخاصة بميدان التحرير، وكذا بعض المبانى العامة، مؤكداً أنه بدءاً من مطلع الاسبوع المقبل سيكون التطبيق الكامل والفعلي لخطة ترشيد استهلاك الكهرباء، قائلاً: "سيكون هناك متابعة يومية من قبل مختلف الجهات والمسئولين التنفيذية، للتأكد من تطبيق مختلف الإجراءات الخاصة بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء".
 

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

العلمين الجديدة

ترشيد الكهرباء



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