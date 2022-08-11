اليوم السابع
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باراك وميشيل أوباما غاضبان من كشف حساب بطاقة ائتمان ابنتهما.. اعرف التفاصيل

الخميس، 11 أغسطس 2022 12:35 م
باراك وميشيل أوباما غاضبان من كشف حساب بطاقة ائتمان ابنتهما.. اعرف التفاصيل أوباما
كتب خالد إبراهيم

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نشرت مجلة National Enquirer تقريرا جديدا تحدثت فيه عن خلافات حادة بين ميشيل وباراك أوباما بسبب النفقات الضخمة لابنتيهما ساشا وماليا، ووفقا للمجلة فإن عادات ساشا وماليا فى الإنفاق تغيرت للأسواء وأصبحا أكثر تبذيرا منذ انتقالهما للإقامة فى لوس أنجلوس واختلاطهما بأبناء الطبقة الثرية هناك.

اوباما

اوباما

موقع Gossip Cop نقل عن مصدر مطلع قوله إنه لا صحة لما تردد عن وجود خلافات حادة بين ميشيل وباراك أوباما بسبب النفقات الضخمة المزعومة لابنتيهما ساشا وماليا.

ومن المنتظر أن تصدر زوجة الرئيس الأمريكى الأسبق ميشيل أوباما كتاب جديد بعنوان "الضوء الذى نحمله" من المزمع أن يصدر فى شهر نوفمبر 2022، وفيه تقدم "الحكمة والاستراتيجيات العملية للبقاء متفائلاً ومتوازناً".

وتقول ميشيل أوباما فى مقدمة هذا الكتاب: "لقد تعلمت أنه من المقبول أن ندرك أن تقدير الذات يأتى محاطًا بالضعف ، وأن ما نشاركه كبشر على هذه الأرض هو الدافع للسعى نحو الأفضل دائمًا وبغض النظر عن أى شيء. نصبح أكثر جرأة فى السطوع. إذا كنت تعرف نورك ، فأنت تعرف نفسك. أنت تعرف قصتك بطريقة صادقة فى تجربتي".

وتضيف ميشيل أوباما: "هذا النوع من معرفة الذات يبنى الثقة ، والتى بدورها تولد الهدوء والقدرة على الحفاظ على المنظور ، مما يؤدى فى النهاية إلى القدرة على التواصل بشكل هادف مع الآخرين - وهذا بالنسبة لى هو حجر الأساس لكل الأشياء. ضوء واحد يغذى الآخر. عائلة واحدة قوية تضفى القوة على المزيد. يمكن لمجتمع واحد مشارك أن يشعل من حوله. هذه هى قوة الضوء الذى نحمله".

وأصبحت Becoming .. كتاب من تأليف ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكى الـ44 باراك أوباما، صدر فى عام 2018، وحقق أرقاما فى سوق صناعة النشر، نظرا للمكانة التى احتلتها كأول سيدة من أصحاب البشرة السمراء تصبح السيدة الأولى فى الولايات المتحدة.

كما يشار إلى أن كان كتاب Becoming السابق كان من أكثر الكتب مبيعًا على مستوى العالم، وفيه كانت تؤرخ لرحلة حياتها منذ طفولتها على الجانب الجنوبى من شيكاغو إلى تجاربها كأول سيدة من أصحاب البشرة السمراء أولى للولايات المتحدة.


باراك

ميشيل أوباما

ساشا أوباما



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