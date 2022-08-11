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انتشال الجثة الثالثة والأخيرة من غرقى مركب صيد بقرية غرب سهيل بأسوان

الخميس، 11 أغسطس 2022 10:32 ص
انتشال الجثة الثالثة والأخيرة من غرقى مركب صيد بقرية غرب سهيل بأسوان جثة
أسوان - عبد الله صلاح

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تمكنت فرق الإنقاذ النهرى، صباح اليوم، الخميس، والتى دفعت بها محافظة أسوان، فى انتشال على الجثة الثالثة من جثث الغرقى الثلاث المفقودين، داخل النيل بالقرب من قرية غرب سهيل غرب مدينة أسوان، منذ 9 أيام.
 
 
وكان اللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا بانتشال فرق الإنقاذ النهرى جثة ثالثة اليوم، من جثث الغرقى الثلاث والذين كانوا مفقودين فى مياه النيل، بعد أن تعرض مركبهم للغرق والذى كانوا يستخدمونه للصيد، فى مياه النيل بالقرب من قرية غرب سهيل النوبية.
 
 
وتم إيداع الجثة الثالثة والأخيرة بمشرحة أسوان الرئيسية تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
 
 
 


 

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