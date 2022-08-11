اليابان والصحة العالمية تتفقان على إنشاء كيان جديد للرعاية الصحية

كتبت أمل علام

اتفقت الحكومة اليابانية مع منظمة الصحة العالمية على إنشاء منظمة جديدة تركز على تعزيز أنظمة الرعاية الصحية فى الدول النامية.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية، اليوم الخميس، عن مصادر بوزارة الخارجية اليابانية - لم تسمها - القول إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اتفقا على إنشاء الكيان الجديد فى اليابان خلال محادثات هاتفية جرت بينهما فى شهر مايو الماضى، ومن المرجح أن يتم إطلاقه فى وقت قريب قبيل اجتماع قمة مجموعة الدول السبع المزمع عقدها فى مدينة هيروشيما بغرب اليابان.

وأشارت إلى أن الكيان أو المنظمة الجديدة، والتى ستكون تحت مظلة منظمة الصحة العالمية، سترتكز مهامها على تعزيز التغطية الصحية الشاملة، كما ستعمل المنظمة الجديدة أيضًا على زيادة الوعى بالتغطية الصحية الشاملة، وبناء إطار عمل لمنع انتشار الأمراض المعدية بما فى ذلك فيروس كورونا.

وفى عام 2012 أيدت منظمة الصحة العالمية قرارًا بشأن التغطية الصحية الشاملة لأن نصف سكان العالم على الأقل يفتقرون إلى الرعاية الصحية الأساسية.

ونظرًا لأن نظام التأمين الصحى الوطنى فى اليابان أدى إلى إطالة متوسط ​​العمر المتوقع، فمن المتوقع أن تساهم الحكومة اليابانية فى مشاركة هذا النجاح للهيئة الجديدة التى ستتبع منظمة الصحة العالمية.

ومع ذلك شكك بعض الخبراء فى أن تصبح اليابان حاملة لواء التغطية الصحية الشاملة وسط انتقادات بشأن نظام الضمان الاجتماعى، حيث تكافح البلاد مع انخفاض معدل المواليد.