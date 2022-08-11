اليوم السابع
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المصنفات تضبط 171 ألف كتاب دراسى بدون تفويض من أصحاب الحقوق الأدبية

الخميس، 11 أغسطس 2022 02:19 م
المصنفات تضبط 171 ألف كتاب دراسى بدون تفويض من أصحاب الحقوق الأدبية رجال الشرطة- أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
 
 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة) ببيع وتخزين العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدارسية بدون تفويض.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن الخاص بالمكتبة المشار إليها، وضبط المدير المسئول.. وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (171700 كتاب دراسى خارجى لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالإشتراك مع مالك المكتبة بقصد تحقيق الربح المادى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

وزارة الداخلية

الملكية الفكرية

الكتب التعليمية

امن القاهرة



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