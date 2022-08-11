الكهرباء توجه بعض النصائح المواطنين لترشيد استهلاكهم وخفض قيمة الفاتورة

كتبت رحمة رمضان

وجه الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، بعض النصائح التي يمكن اتباعها لترشيد استهلاك الكهرباء لخفض قيمة فاتورة الاستهلاك خلال أشهر الصيف، لافتا إلى أن المواطن هو المتحكم الوحيد فى قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية ، من خلال نمط استهلاكه اليومى ومدى حفاظه على اتباع طرق الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية المنزلية.

ونصح حمزة فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع"، المواطنين بضرورة اتباع طرق ترشيد الاستهلاك و الاستخدام الأمثل للطاقة لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية ، موكدا أن ترشيد الاستهلاك لا يعنى عدم الاستخدام وانما يعنى حسن الاستخدام.

وفيما يلي نصائح وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لترشيد استهلاك الكهرباء وتجنب قيمة ارتفاع فاتورة الاستهلاك الشهرية :

1-عند شراء اى جهاز جديد يجب التأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة.

2- التأكد من ازالة الثلج المتراكم من الثلاجة باستمرار لان تراكم الثلج يجعلها تعمل بكفاءة أقل وتستهلك كهرباء اكثر.

3- عدم وضع الطعام الساخن فى الثلاجة يجعلها تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.

3- ترتيب الاطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنب الي جنب لملئ الفراغات تجعلها لا تستهلك كهرباء أقل.

4- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة او مرتين اسبوعياً وذلك لان استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يومياً .

5- اضبط التكييف على درجة حرارة 25 .

6- لا تعتمد على المجفف الكهربائي واعتمد على أشعة الشمس.

7- شغل الغسالة بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة.

8- استخدم المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن الكهربائي، لأنه يستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.

9- املئ غلاية المياه حسب الحاجة فقط لان زيادة المياه يستهلك طاقة أكثر.

10- فصل الاجهزه الكهربائية من مصدر التيار الكهربائي من خلال نزع الفيشة بعد الانتهاء من استخدامها.

11-ضبط التكييف على درجة حرارة 25 واحرص على وضع مروحة أمامه لتقليل استهلاك الكهرباء و الحصول على كفاءة عالية.