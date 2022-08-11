اليوم السابع
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الكهرباء توجه بعض النصائح المواطنين لترشيد استهلاكهم وخفض قيمة الفاتورة

الخميس، 11 أغسطس 2022 02:00 ص
الكهرباء توجه بعض النصائح المواطنين لترشيد استهلاكهم وخفض قيمة الفاتورة وزارة الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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وجه الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، بعض النصائح التي يمكن اتباعها لترشيد استهلاك الكهرباء لخفض قيمة فاتورة الاستهلاك  خلال أشهر الصيف، لافتا إلى أن المواطن هو المتحكم الوحيد فى قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية ، من خلال نمط استهلاكه اليومى ومدى حفاظه على اتباع طرق الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية المنزلية.
 
ونصح حمزة فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع"، المواطنين بضرورة  اتباع طرق ترشيد الاستهلاك و الاستخدام الأمثل للطاقة لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية ، موكدا أن ترشيد الاستهلاك لا يعنى عدم الاستخدام وانما يعنى حسن الاستخدام.
 
وفيما يلي نصائح وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لترشيد استهلاك الكهرباء وتجنب قيمة ارتفاع فاتورة الاستهلاك الشهرية :
 
1-عند شراء اى جهاز جديد يجب التأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة.
 
2- التأكد من ازالة الثلج المتراكم من الثلاجة باستمرار  لان تراكم الثلج يجعلها  تعمل بكفاءة أقل  وتستهلك كهرباء اكثر.
 
3-  عدم وضع الطعام الساخن فى الثلاجة يجعلها  تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.
 
3- ترتيب الاطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنب الي جنب لملئ الفراغات تجعلها لا  تستهلك كهرباء أقل.
 
4- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة او مرتين اسبوعياً وذلك لان استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يومياً .
5- اضبط التكييف على درجة حرارة 25 .
 
6- لا تعتمد على المجفف الكهربائي واعتمد على  أشعة الشمس.
 
7- شغل الغسالة بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة.
 
8- استخدم المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن الكهربائي، لأنه يستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.
 
9- املئ غلاية المياه حسب الحاجة فقط لان زيادة المياه يستهلك طاقة أكثر.
 
10- فصل الاجهزه الكهربائية من مصدر التيار الكهربائي من خلال نزع الفيشة بعد الانتهاء من استخدامها.
 
11-ضبط التكييف على درجة حرارة 25 واحرص على وضع مروحة أمامه لتقليل استهلاك الكهرباء و الحصول على كفاءة عالية.
 
 
 
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

ترشيد استهلاك الكهرباء

أيمن حمزة



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