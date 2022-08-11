السياحة والآثار تصدر قرارين بالغلق الإدارى لفندقين بشرم الشيخ

كتب محمد أسعد

أصدرت وزارة السياحة والآثار قرارين بالغلق الإداري لفندقين بمدينة شرم الشيخ حيث تبين عدم التزام أحدهما بضوابط التشغيل الصادرة من الوزارة، والآخر لعمله بدون الحصول على ترخيص من الوزارة، بالإضافة إلى وجود بعض الملاحظات السياحية والصحية به.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أن ذلك يأتي في ضوء ما رصدته اللجان التي قامت الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بايفادها للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف أن أعمال هذه اللجان تأتي استكمالا لما تقوم به الوزارة بصفة مستمرة من حملات تفتيشية على المنشآت الفندقية والسياحية على مستوى الجمهورية، للتأكد من مدى التزام هذه المنشآت باشتراطات السلامة الصحية وجودة الخدمات المقدمة بها.

يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي للوزارة وحرصها على التأكد من جودة مستوى الخدمات المقدمة للسائحين خلال زيارتهم للمدن السياحية المصرية ومنها مدينة شرم الشيخ، ولاسيما في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.