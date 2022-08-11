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السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة قطارات “ثالثة مكيفة” القاهرة/ الإسكندرية

الخميس، 11 أغسطس 2022 12:18 م
السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة قطارات “ثالثة مكيفة” القاهرة/ الإسكندرية السكة الحديد - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت هيئة السكة الحديد عن تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة على خط  القاهرة / الاسكندرية والعكس، وذلك ابتداء من اليوم الخميس، على أن يكون التشغيل خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع  على سبيل التجربة لمدة شهر على النحو التالى :
 
1- قطار 3009 ثالثة مكيفة ( القاهرة / الاسكندرية ) يقوم الساعة 9.15 ليصل الاسكندرية الساعة 12.15 بتركيب ( عربة قوى + 6 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه تهوية ديناميكية " وقاية " ) كالجدول المرفق .
 
2- قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة ( الاسكندرية / القاهرة  ) الساعة 21.40 على أن يصل القاهرة الساعة 24:35.  بنفس التركيب الوارد به قطار 3009 من القاهرة كالجدول المرفق .
 
3- يترتب على تشغيل الخدمة الجديدة تعديل مواعيد قطارات أرقام ( 36 – 567 – 28 ) طوال أيام الأسبوع وذلك كالجدول المرفق .
 
وأكدت الهيئة أن ذلك يأتي في اطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب والعمل على راحتهم، والهيئة لا تتوانى دائماً فى سبيل راحة جمهور الركاب .
 
خدمة السكة الحديد الجديدة ثالثة مكيفة (1)
خدمة السكة الحديد الجديدة ثالثة مكيفة 

خدمة السكة الحديد الجديدة ثالثة مكيفة (2)
خدمة السكة الحديد الجديدة ثالثة مكيفة 

خدمة السكة الحديد الجديدة ثالثة مكيفة (3)
خدمة السكة الحديد الجديدة ثالثة مكيفة 

خدمة السكة الحديد الجديدة ثالثة مكيفة (4)
خدمة السكة الحديد الجديدة ثالثة مكيفة 
 
 

قطارات السكة الحديد

السكة الحديد

قطارات الإسكندرية

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