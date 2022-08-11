السعودية وتايلاند تبحثان جهود المملكة لخدمة الحرمين الشريفين

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بحث وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مع رئيس اتحاد المجالس الإسلامية بجنوب تايلاند مستشار نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة الدكتور أحمد إحسان والوفد المرافق له، جهود المملكة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين ونشر منهج الوسطية والاعتدال.



وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أنه تم - خلال اللقاء في جدة - التطرق إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية السعودية لخدمة الإسلام والمسلمين بالخارج وخدمة القرآن الكريم ونشره في مختلف دول العالم بلغات عالمية عبر مجمع الملك فهد، الذي تشرف عليه الوزارة.



ومن جهته، نوه المسئول التايلندي بالعلاقات التي تجمع يبن بلاده والسعودية، مثمنا ما تقدمه المملكة من جهود لخدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين للتيسير على ضيوف الرحمن كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.



وأشاد بجهود وزارة الشئون الإسلامية السعودية في تنفيذ البرامج العلمية التي تلامس حاجة مسلمي تايلاند، ومنها تنفيذ أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية على المستوى الوطني.