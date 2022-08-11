السجن 3 سنوات لتربى قتل طليق شقيقته فى الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد والمستشار هيثم وجية محمد حماد، بالسجن 3سنوات للمتهم "م.ا.ا" والزامه بالمصاريف الجنائية لاتهامه بقتل المجني عليه "ر.أ.ر"



تعود احداث القضية المقيدة برقم 4397لسنة 2022 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بمشاجرة أدت إلى وفاة المجني علية بدائرة القسم.



كشفت التحقيقات قيام المجني عليه " ر.ا.ر" عاطل بالذهاب إلي العقار محل سكن طليقته ليلا، وبحوزته كلب شرس وبحوزته سلاح أبيض مطوة ، ووجه لهم السباب وعندما توجهت شقيقة طليقته لمنعه من الصعود إلي الشقة أطلق عليها الكلب الشرس وأصابها في قدمها فتوجه إليه المتهم " م.ا.م" تربي مستخدما سلاح أبيض استحوذ عليه من المطبخ لمنع المجني عليها من التعدي علي شقيقته، إلا أنه حاول مهاجمته بالكلب والسلاح الأبيض فقام المتهم بطعنه، ما أدي الي إصابته وتوفي عقب نقله لتلقي العلاج .



وتبين من التحقيقات أن المجني عليه انفصل عن شقيقة المتهم منذ 6 أشهر بسبب خلافات عدم الانجاب اللي أنه يوم الواقعة ذهب الي منزل طليقته وبحوزته الكلب والسلاح الأبيض مهددهم بأخذ طليقته بالقوة وحاولوا منعه واصاب الكلب شقيقة طليقته وتدخل الأهالي لفض المشاجرة ولاكن الإصابة أودت بحياته وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت أحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.





