السجن المؤبد لعامل نظافة قتل جاره بسب خلافات سابقة في الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، مجمع الدخيلة، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار محمد أحمد على سالمان، والمستشار محمود سلامة شرف الدين وسكرتير المحكمة عادل عزت، بالسجن المؤبد للمتهم " م.إ.م" عامل نظافة ،لاتهامه بقتل المجني عليه " ال.م.ال" .

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 16969 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنشية، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنشية بقيام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض ، اودي بحيانه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنشية، أنه علي اثر خلاف سابق بين المتهم " م.أ.م " عامل نظافة، وبين المجني علية " ال.م.ال" نشبت مشاجرة بينهم في الشارع محل سكنهم ، وتم فضها بمعرفة الاهالي، وعقب ذلك وحيازة المتهم سلاح أبيض سكين قام بطعن المجني عليه طعنه واحده ، من الناحية اليسري للعنق ، وفر المتهم مسرعا وتم نقل المجني عليه الي المستشفي لتلقي العلاج، وتوفي بعد ذلك ، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.