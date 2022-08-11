الرقاد.. سمك يعيش فى قاع البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد (صور)

بورسعيد - محمد عزام

لكل سمك مكان يعيش فيه ومواصفات يتميز بها عن باقي الأنواع، ففي سوق الأسماك ببورسعيد ترى نوعا قليلا ولا يوجد لدي كل التجار لصعوبة صيده بوجوده في أرضية مياه البحر ألا وهو سمك الرقاد. ورصدت كاميرا "اليوم السابع" سمك الرقاد وهو في فروشات بائعي الأسماك بالسوق الجديد في نطاق حي العرب بمحافظة بورسعيد.

سُمي السمك بالرقاد نظراً لأنه يرقد في قاع البحر، وتعيش هذه الأسماك في القيعان البحرية التي تقل أعماقها عن 40 متراً والتي من بينها البحر الأبيض المتوسط الذي يقع شمال محافظة بورسعيد، وتدفن جسمها في الرمال ولا تُبقى إلا عينيها ظاهرتين، وهي تتغذى على القشريات والأسماك.

ويتميز جسم سمكة الرقاد بأن له شكل القمع المثلث، كما أن فمها عريض للغاية، ومقدم رأسها ممتد للأمام، وظهرها ذات لون داكن لا يظهر في الرمال بشكل سهل، وبطنها فاتح اللون يقترب من الأبيض أو الرمادي.

وقال أحمد مزروع -بائع سمك ببورسعيد، لـ"اليوم السابع"- إن هذا النوع من السمك له فوائد عديدة، فهو يشبه سمك الشبيين الذي يطلق عليه "مسمار الظهر"، مشيراً إلى أنه ينصح الجميع بتناوله لفوائده العديدة للجسم.

وأوضح "مزروع" أن سمك الرقاد يعيش في قاع المياه ولذلك يحتاج إلى شباك تصل إلى أرض مياه البحر الأبيض المتوسط، وذلك يتطلب مجهودا أكبر من الصيادين فى عمليات صيد سمك الرقاد، لافتاً إلى أنه لا يوجد بكميات كبيرة في السوق.

وأضاف بائع الأسماك ببورسعيد أن سعر المتوسط لسمك الرقاد في السوق يكون 70 جنيها للكيلو، ويزيد ويقل على حسب تواجد السمك بكميات لدي محال البيع للمستهلك، موضحاً أن هذا السعر مناسب جداً بل وقليل بالمقارنة مع أسعار الأسماك التي تعادل جودتها جودة هذا السمك.

وأشار إلى أن بداية موسم سمك الرقاد يكون في شهر مايو يبدأ بكميات قليلة ثم يكثر تدريجيا حتى يصل ذروته في شهور أغسطس وسبتمبر وأحياناً يكون "مبطرخ"، واستكمل أحمد مزروع، أن سمك الرقاد يتم تسويته بأشكال مختلفة، فمن الناس من يحبه مقلي ومنه مشوي ومنه بالزيت والليمون، وآخرين يأكلونه شوربة.





الرقاد







بائع-سمك-الرقاد







سمك-الرقاد







سمك-الرقاد-ببورسعيد







سمكة-الرقاد-في-بورسعيد







سمكة-رقاد-بورسعيد







ظهر-السمكة_1







مواصفات-سمك-الرقاد







مواصفات-سمك-الرقاد_1







وصف-سمكة-الرقاد



