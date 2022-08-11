الرئيس السريلانكى السابق جوتابايا راجاباكسا يغادر سنغافورة

كتبت: هناء أبو العز

غادر الرئيس السريلانكي السابق جوتابايا راجاباكسا، سنغافورة اليوم الخميس، وذلك بعد دخوله البلاد قبل نحو شهر باستخدام تصريح زيارة قصيرة الأمد.

وأكدت إدارة الهجرة ونقاط التفتيش - حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن السيد جوتابايا راجاباكسا غادر سنغافورة في 11 أغسطس 2022.

وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية تصريح زيارة راجاباكسا قصيرة الأمد إلى سنغافورة اليوم الخميس، حيث حصل في البداية على تصريح زيارة مدته 14 يوما عند وصوله إلى سنغافورة في 14 يوليو الماضي وتم تمديده لاحقا لمدة 14 يوما أخرى حتى 11 أغسطس الجاري.

ومن المتوقع أن يصل راجاباكسا - الذي فر من سريلانكا وسط احتجاجات حاشدة على الأزمة الاقتصادية في بلاده - إلى تايلاند في وقت لاحق اليوم الخميس.

وقالت السلطات التايلاندية، إنه ليس لديه نية لطلب اللجوء السياسي وسيبقى بشكل مؤقت فقط، وقال رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا: هذه قضية إنسانية وهناك اتفاق على أنها إقامة مؤقتة.

يشار إلى أن الاحتجاجات الجماهيرية قد اجتاحت سريلانكا في الفترة الأخيرة، حيث تعيش البلاد حاليا في منتصف أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ عقود، ويتهم المحتجون راجاباكسا بسوء إدارة الاقتصاد إلى درجة نفد فيها النقد الأجنبي في البلاد لتمويل أهم الواردات مما أدى إلى معاناة شديدة لسكانها البالغ عددهم 22 مليون نسمة.

وتخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار في أبريل الماضي وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ محتملة، كما أوشكت الدولة على استنفاد إمداداتها من البنزين وأمرت الحكومة بإغلاق المكاتب والمدارس غير الضرورية.