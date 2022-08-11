اليوم السابع
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الخميس، 11 أغسطس 2022 04:38 م
أكرم القصاص
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الخارجية الروسية: سنعمل على محاكمة المتورطين باستخدام الألغام في دونباس

الخميس، 11 أغسطس 2022 04:02 م
الخارجية الروسية: سنعمل على محاكمة المتورطين باستخدام الألغام في دونباس روسيا - أرشيفية
أ ش أ

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توعدت روسيا بالعمل على محاكمة المتورطين في نظام كييف باستخدام الألغام المضادة للأفراد في دونباس، التي تعرف باسم "الفراشة"(PFM-1). 
وقال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، إيفان نيتشايف، للصحفيين اليوم الخميس، ردا على سؤال بصدد الألغام المضادة للأفراد التي تزرعها القوات الأوكرانية: "إن وزارة الخارجية الروسية تلفت انتباه المجتمع الدولي إلى الاستخدام غير القانوني وغير الإنساني لأي ألغام مضادة للأفراد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف نيتشايف: "سنسعى لمحاكمة المتهمين في نظام كييف، الذين يقفون وراء هذه الأعمال الإجرامية"، مشيرا إلى أن بلاده تثير بانتظام قضية استخدام أوكرانيا للألغام المضادة للأفراد في دونباس في المنصات الدولية، وتابع: "نحن نطرح هذه المشكلة في هيئة الأمم المتحدة في إطار اتفاقية الأسلحة اللاإنسانية، وكذلك في الاتصالات مع الأمين العام والأمانة العامة للأمم المتحدة".
يُذكر أن ألغام "PFM-1" هي ألغام متفجرة مضادة للأفراد، وتعرف أيضا باسم "الببغاء الأخضر" أو "الفراشة" أو "البتلة". ويمكن نشر هذه الألغام من قذائف الهاون والمروحيات والطائرات بأعداد كبيرة، حيث تنزلق الألغام دون أن تنفجر، ولكنها تنفجر عند لمسها.


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