أ ش أ

سجلت الجزائر، اليوم، 134 إصابة جديدة، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة، وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى 268 ألفا و718 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 180 ألفا و457 شخصا، كما وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 6 آلاف و876 حالة.