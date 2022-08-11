التعليم: استثمارات نجاح طلاب الثانوية العامة متوفرة بالمدارس

كتب محمود طه حسين

طالبت المديريات التعليمية طلاب الثانوية العامة، بالتوجه المدارس لاستلام استمارات النجاح، حيث أكدت المديريات بأن الاستمارات مؤمنة، وعلى الطلاب ضرورة استلامها لإنهاء إجراءات التنسيق

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط التظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022، حيث يتاح للطالب التقدم إلكترونيا عبر الرابط التالى.

https://tazalom.emis.gov.eg/?fbclid=IwAR2KmK-xibq_0-OI7Vm0jDnbgD2h9bmPohZd-2GiCzYguriXyRNTwuDEdVQ

تستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، تظلمات الثانوية العامة على النتيجة، ونقدم فى التقرير التالى تفاصيل وخطوات التظلم.

- جميع خطوات التقدم بتظلم تتم إلكترونيا.

- متاح التظلم على نتيجة جميع المواد الدراسية.

- يسدد الطالب رسوم 300 جنيه عن كل مادة دراسية

- يتابع الطالب موعد الاطلاع على كراسة الإجابة عبر موقع الوزارة.

- يذهب جميع الطلاب إلى الكنترول الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر.

- يحصل الطالب المتظلم على صورة البابل شيت ونموذج إجابة.

- يطلع الطالب على إجابته المتمثلة فى تظليل الدائرة الصحيحة ومقارنتها بنموذج الإجابة.

- فى حالة زيادة درجات الطالب يتم استرداد رسوم التظلم.