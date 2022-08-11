الأوقاف تنظم معسكرا تثقيفيا وترفيهيا لـ45 إمامًا بالإسكندرية اليوم

كتب على عبد الرحمن

تواصل وزارة الأوقاف ، فعاليات المعسكر التثقيفى للأئمة، حيث ينطلق اليوم الخميس ولمدة يومين، المعسكر التثقيفى للأئمة الأكثر تميزًا فى الأنشطة الدعوية وخاصة نشاط الدروس المنهجية، ويضم 45 إمامًا.

وقالت وزارة الأوقاف، إن برنامج المعسكر يتضمن جوانب علمية وثقافية وترفيهية لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

وأطلقت وزارة الأوقاف برنامج الدروس المنهجية عقب صلاة المغرب بثمانمائة مسجد يتم التدريس بها وفق مناهج محددة لعلوم الفقه والحديث والعقيدة والأخلاق والتفسير والسيرة النبوية لتشهد المساجد دورًا توعويًّا غير مسبوق وتتحول إلى منارات علمية ، وقد شهدت الدروس المنهجية حرص جمهور المساجد على حضورها في اليوم الثانى لانطلاقها.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن المساجد تشهد إقبالا من المصلين على الدروس المنهجية التى تم إطلاقها مؤخرًا، فى إطار خطتها لنشر الفكر الوسطي المستنير من خلال رسائلها المتعددة، حيث استمرت لليوم الثانى الدروس العلمية والدعوية المنهجية بمحافظات الجمهورية عقب صلاة المغرب.

وقالت الوزارة ، إن عدد من أئمة المساجد رصدوا ردود أفعال المصلين على الدروس المنهجية، حيث أشادوا بفكر وزارة الأوقاف المتنوع والمتجدد والذى يلبى رغبة كافة شرائح المجتمع فى الوصول إلى معلومة دينية موثقة، مؤكدين أن مساجد الأوقاف صارت منارات علمية تحمل فكرًا وسطيًا مستنيرًا.