"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس "الويك إند" وتوجه نصائح عاجلة بسبب الرطوبة

كتب محمود راغب

كشفت منار غانم أخصائى جوى وعضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع، موضحة أن البلاد تشهد خلال الـ 72 ساعة المقبلة ارتفاع ملحوظ فى نسب الرطوبة على مدار اليوم، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يسود خلال هذه الفترة طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقى الأنحاء.

وقالت إن ارتفاع نسبة الرطوبة نهاراً يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من ( 2 : 4 ) درجة مئوية، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وكشفت أن الرطوبة تتجاوز الـ 95℅ بالسواحل الشمالية، والـ90℅ على القاهرة الكبرى، لافتة إلى أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تتراوح بين 33 و 35 درجة والمحسوسة 38 درجة، والسواحل الشمالية تتراوح درجات الحرارة بين 31 و 32 درجة والمحسوسة 36 درجة.

وعن حالة الطقس على الإسكندرية ومطروح والعلمين، أشارت إلى أن الأجواء هناك حارة مع رطوبة مرتفعة هناك، بينما تشهد الغردقة وشرم الشيخ أجواء شديدة الحرارة مع ارتفاع فى نسب الرطوبة، لافتة إلى أن حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وتسمح بالتنزه وممارسة كافة الأنشطة البحرية.

وناشدت المواطنين، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتجنب التواجد فى أماكن سيئة التهوية، فضلا عن ضرورة الإكثار من شرب السوائل والمرطبات، بالإضافة إلى تجنب السرعات الزائدة على الطرق بسبب الشبورة.