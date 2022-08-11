اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 أغسطس 2022 02:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أجواء شديدة الحرارة ورطوبة عالية وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء

الخميس، 11 أغسطس 2022 12:39 م
أجواء شديدة الحرارة ورطوبة عالية وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل، حيث تشهد البلاد ارتفاع ملحوظ فى نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، ليسود  طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية ، حار رطب على باقى الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:

- شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات الخضراء المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.
 
- ارتفاع في نسب الرطوبة نظراً لإمتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء 
 
-  ارتفاع نسبة الرطوبة نهاراً يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من ( 2 : 4 ) درجة مئوية 
 
- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة
 
-  تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة 

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم وزيادة درجات الحرارة المحسوسة

الخميس، 11 أغسطس 2022 12:20 م

الأرصاد: طقس شديد الحرارة نهارا على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الخميس، 11 أغسطس 2022 08:00 ص

درجات الحرارة اليوم الخميس 11/8/2022 فى مصر

الخميس، 11 أغسطس 2022 12:45 ص

حالة الطقس اليوم الخميس 11/8/2022 فى مصر

الخميس، 11 أغسطس 2022 12:00 ص

ارتفاع ملحوظ فى الرطوبة غدا وأجواء شديدة الحرارة بالقاهرة والعظمى 34 درجة

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 01:45 م

ارتفاع ملحوظ بالرطوبة وشبورة وأمطار.. تفاصيل الطقس حتى الإثنين

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 01:19 م

الأرصاد: ارتفاع بنسب الرطوبة لـ90% على السواحل الشمالية و80% بالقاهرة

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 12:10 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة