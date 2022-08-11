اليوم السابع
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افتتاح معرض وزارة التضامن "ديارنا" للحرف التراثية بالعلمين الجديدة غدا

الخميس، 11 أغسطس 2022 03:00 م
افتتاح معرض وزارة التضامن "ديارنا" للحرف التراثية بالعلمين الجديدة غدا معرض "ديارنا" لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية
كتب مدحت وهبة

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تفتتح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن لاجتماعي، غدا  الجمعة ، معرض "ديارنا" للحرف التراثية بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين، ومن المقرر أن يستمر لمدة شهر كامل حتى نهاية موسم الصيف الحالي.
 
ويقام المعرض على مساحة  3000م، ويشارك فيه 120 عارضًا بمنتجات متنوعة من السجاد والكليم والاكسسوار والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه والمكرمية والملابس والخزف والاكسسوار المنزلى من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات التى تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصيفين والمنتجات الشبابية بمشاركة عدد من المحافظات منها محافظات أسوان والإسكندرية والقاهرة وسوهاج والفيوم وسيناء وقنا.
 
وكانت الدكتورة نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت  أن معرض "ديارنا العلمين" يأتي استكمالا لمسيرة دعم الوزارة لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية التي تعبر عن التراث المصري بكافة منتجاته، والذي يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى والذى يستمر على مدار شهر كامل، وتقسم فترة المعرض  علي مرحلتين، مدة كل مرحلة 15 يوما يتم خلالها تغيير العارضين والمنتجات، وذلك في إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية في كافة محافظات الجمهورية.
 
 

التضامن

معرض ديارنا للحرف اليدوية بالعلمين

العلمين الجديدة

معرض ديارنا بالعلمين



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