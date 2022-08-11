إيطاليا تلغى "الحنطور".. صحيفة: ستؤثر سلبا على السياحة

فاطمة شوقى

وافق البرلمان الإيطالى على حظر استخدام "الحنطور" العربات التى تجرها الخيول فى الشوارع الإيطالية، حيث تم الموافقة على القانون الذى يحظر استخدام الحيوانات لسحب عربات السائحين في جميع أنحاء البلاد ، مع فرض عقوبة مصادرة العربة والحيوان في حالة النقل غير المصرح به، وذلك حماية للحيوانات فى إيطاليا.

وقالت صحيفة "إيكوتثياس" الإيطالية إن الوثيقة القانونية تلزم بتحويل رخصة الحنطور الذى يطلق عليه فى إيطاليا اسم " بوتيسيل" إلى تراخيص أجرة أو سيارة كهربائية، حيث يعد هذا القرار له تأثير حاسم على العاصمة الإيطالية، وهى أكبر مدينة إيطالية تنتشر فيها عربات الحنطور بسبب السياحة.

وترى الصحيفة أن إلغاء عربات الحنطور فى الشوارع الإيطالية سيؤثر سلبا على السياحة، حيث إنها من وسائل المواصلات التى يستمتع بها السياح فى المدن الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموافقة في البرلمان تلزم الحكومة الإيطالية بالمضى قدما نحو الإلغاء النهائي له مرورا بتحويل التراخيض حتى يتمكن السائقون من مواصلة العمل مع سيارات الأجرة أو السيارات الكهربائية التي لا تعتمد على جر الحيوانات.