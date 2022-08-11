إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بكفر الشيخ

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة في حادث انقلاب تروسيكل عند مدخل كفر عسكر بمركز كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.

تلقى غرفة العمليات وإدارة الازمات بالمحافظة، ومديرية الصحة، إشارة تفيد إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل عند مدخل كفر عسكر، ليجري نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين من تقرير المستشفى اصابة كل من عنايات ابو الفتوح محمد، 40 سنه ،كفر المرابعين، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وسميحة محمد توفيق، ٤٥سنة،كدمات وسحجات متفرقة بالجسم،، ومحمود عزت علي، ٤٥سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم من كفر المرابعين وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى.