إصابة شخص نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز فى الإسماعيلية

تعرض شخص للإصابة بحروق، من الدرجة الأولى، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة فى منطقة المخبز الآلى مع شارع العشرينى فى محافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انفجار أنبوبة بوتجاز صغيرة “شعلة” في منزل بمنطقة المخبز الآلي مع العشريني بمدينة الإسماعيلية، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ وتمكنوا من إخماد الحريق.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف، وأسفر الحادث عن إصابة شخص يدعى ياسين فارس ياسين 36 سنة ومصاب بحروق من الدرجة الأولى بالساقين.

تم نقل المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس الطبي لإسعافه ورعايته طبيًا، وتحرر المحضر اللازم بالحادث، وإخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.