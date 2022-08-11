إزالة 24 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالمحلة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة، على استمرار أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة و الأرض الزراعية فى المهد، تحت إشراف المهندس حيدر عطاالله نائب رئيس المدينة، والمهندس سامي حاتم مدير بناء وتنمية القرية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية حيث تم إزالة 6 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 10 قيراط و10 سهم، وتم إزالة 18 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 14 قيراط و7 أسهم.

وأضاف رئيس المدينة، بأنه تم إزالة 6 حالات تعدى على الأرض الزراعية فى المهد عبارة عن قواعد خرسانية وأعمدة حديدية وأسوار وسملات على مساحة 10 قيراط و 10 سهم بقرى سندسيس و المعتمدية و دخميس و لابشيط و شبرابابل بنطاق الوحدات المحلية لقرى المعتمدية و البنوان و شبرابابل و الهياتم و فى إطار إزالة التعديات على أملاك الدولة فقد تم إزالة 18 حالة تابعة لهندسة صرف شرق وغرب المحلة بمساحة 2500 متر مربع ( 14 قيراط و 7 سهم ) و التعديات عبارة عن غرف و مبانى و أسوار بالبلوك واكشاك خشبية و زراعة أشجار و محلات و تشوين سماد وعشش.

أكد "الجروانى "أنه تم مصادرة مواد البناء و ايقاف جميع أعمال التعديات و التحفظ على المعدات المشاركة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.