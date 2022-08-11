إزالة 24 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالمحلة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة، على استمرار أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة و الأرض الزراعية فى المهد، تحت إشراف المهندس حيدر عطاالله نائب رئيس المدينة، والمهندس سامي حاتم مدير بناء وتنمية القرية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية حيث تم إزالة 6 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 10 قيراط و10 سهم، وتم إزالة 18 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 14 قيراط و7 أسهم.
وأضاف رئيس المدينة، بأنه تم إزالة 6 حالات تعدى على الأرض الزراعية فى المهد عبارة عن قواعد خرسانية وأعمدة حديدية وأسوار وسملات على مساحة 10 قيراط و 10 سهم بقرى سندسيس و المعتمدية و دخميس و لابشيط و شبرابابل بنطاق الوحدات المحلية لقرى المعتمدية و البنوان و شبرابابل و الهياتم و فى إطار إزالة التعديات على أملاك الدولة فقد تم إزالة 18 حالة تابعة لهندسة صرف شرق وغرب المحلة بمساحة 2500 متر مربع ( 14 قيراط و 7 سهم ) و التعديات عبارة عن غرف و مبانى و أسوار بالبلوك واكشاك خشبية و زراعة أشجار و محلات و تشوين سماد وعشش.
أكد "الجروانى "أنه تم مصادرة مواد البناء و ايقاف جميع أعمال التعديات و التحفظ على المعدات المشاركة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
جانب من حملة الإزالة (1)
جانب من حملة الإزالة (2)
جانب من حملة الإزالة (3)
جانب من حملة الإزالة (4)
جانب من حملة الإزالة (5)
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