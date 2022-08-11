ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن باليتسكي قوله "كانوا يستهدفون عمليا منشأة تخزين النفايات النووية من أجل التسبب في صنع نوع من" القنبلة القذرة "على أراضينا. من أجل أن يؤدي إلى الهواء ملوث إشعاعيا وجعل المنطقة بأكملها غير صالحة للسكن".



ومضى باليتسكي يقول إن آلاف الأطنان من النفايات المشعة مخزنة في المصنع. وقال "أهدافهم- أي القوات الأوكرانية-واضحة لنا بالطبع. إنهم يريدون إخافتنا، يريدون جعل الأراضي التي فقدوها بالفعل غير صالحة للاستعمال إلى الأبد".



وقال إن الحماية الملموسة للمنشأة "متوقفة" في الوقت الحالي. "لكننا وجدنا ضربات على بعد 300 متر من محطة الطاقة النووية، ونجد قذائف التي كادت أن تصيب المنشأة ، تسقط على بعد 20 مترا من منشأة تخزين النفايات النووية. وإذا أصابت منشأة تخزين الخرسانة بدقة كافية من ، وهو أمر مخيف التفكير فيه، سيؤدي إلى شيء مثل ما حدث في تشيرنوبيل - سيكون هناك إطلاق لـ"قنبلة قذرة".



إلى ذلك، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لن ينجح في احتلال أوكرانيا، وأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بدأت في الفشل".



وأضاف والاس - في تصريحات أوردتها صحيفة (الجارديان) البريطانية - إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "تتعثر" و "بدأت في الفشل"، كما تعهد بتقديم المزيد من الدعم المالي والعسكري للدفاع عن أوكرانيا.