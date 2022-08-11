أمن القليوبية يضبط 22 قضية إتجار فى المخدرات

كتب – أحمد عبد الهادى

تمكن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي: ضبط (22) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 24 متهم لعدد 8 منهم معلومات جنائية، و تنفيذ (7164) حكم قضائى متنوع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.