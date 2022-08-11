اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 أغسطس 2022 12:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الخميس، 11 أغسطس 2022 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضروات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
‏‎‏
 
‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس ، وجاءت كالتالى:
 
 
‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلوجرام.
 
 
‏‎‏‎- البطاطس بسعر 7 جنيهات
 
 
‏‎‏‎- البصل الأبيض 3 جنيهات.
 
 
‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3 جنيهات.
 
 
‏‎‏‎- الكوسة بـ 9.5 جنيه.
 
 
‏‎‏‎- الجزر بـ 7:5 جنيها.
 
 
‏‎‏‎- الخيار بـ 9.5 جنيها.
 
 
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
 
 
‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
 
 
‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6,5 جنيه.
 
 
‏‎‏‎- الباذنجان العروس 6.5 جنيه.
 
 
‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 5 جنيهات.
 
 
‏‎‏‎- الفلفل الألوان 15 جنيه.
 
 
‏‎‏‎- الليمون بـ 12 جنيها.
 
 
- فاصوليا 15‎ جنيها.
 
 
‏- بلح بارحى 34 جنيها.
 
 
- بامية 26‎ جنيها.
 
 
‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
 
 
‏‎- وورق عنب 19 جنيها.
 
 
‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.
 
 
‏- عنب أحمر 12.5 جنيها.
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة