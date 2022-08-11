أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس ، وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس بسعر 7 جنيهات
- البصل الأبيض 3 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 3 جنيهات.
- الكوسة بـ 9.5 جنيه.
- الجزر بـ 7:5 جنيها.
- الخيار بـ 9.5 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 6,5 جنيه.
- الباذنجان العروس 6.5 جنيه.
- الفلفل البلدى 5 جنيهات.
- الفلفل الألوان 15 جنيه.
- الليمون بـ 12 جنيها.
- فاصوليا 15 جنيها.
- بلح بارحى 34 جنيها.
- بامية 26 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- وورق عنب 19 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.
- عنب أحمر 12.5 جنيها.
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