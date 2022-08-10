اليوم السابع
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الأربعاء، 10 أغسطس 2022 01:22 م
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضروات وفاكهة - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‏‎‏
‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم، وجاءت كالتالى:
 
‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلوجرام.
 
‏‎‏‎- البطاطس 7.25 جنيه.
 
‏‎‏‎- البصل الأبيض 3 جنيهات.
 
‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3 جنيهات.
 
‏‎‏‎- الكوسة بـ 10 جنيهات.
 
‏‎‏‎- الجزر بـ 7:5 جنيها.
 
‏‎‏‎- الخيار بـ 10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
 
‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
 
‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيهات.
 
‏‎‏‎- الباذنجان العروس 5 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 5 جنيهات.
 
‏‎‏‎- الفلفل الألوان 16.5 جنيه.
 
‏‎‏‎- الليمون بـ 12 جنيها.
 
- فاصوليا 15‎ جنيها.
 
‏- بلح بارحى 34 جنيها.
 
- بامية 23‎ جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
 
‏‎- وورق عنب 19 جنيها.
 
‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.
 
‏- عنب أحمر 12.5 جنيها.

المجمعات الاستهلاكيه

التموين

وزاره التموين

الخضراوات والفاكهه

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