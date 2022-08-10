أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة ، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم، وجاءت كالتالى:

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 7.25 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 3 جنيهات.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3 جنيهات.

‏‎‏‎- الكوسة بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎- الجزر بـ 7:5 جنيها.

‏‎‏‎- الخيار بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيهات.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 5 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 5 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 16.5 جنيه.

‏‎‏‎- الليمون بـ 12 جنيها.

- فاصوليا 15‎ جنيها.

‏- بلح بارحى 34 جنيها.

- بامية 23‎ جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‏‎- وورق عنب 19 جنيها.

‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.

‏- عنب أحمر 12.5 جنيها.