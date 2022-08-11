أخبار مصر.. فتح موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل رغبات المرحلة الأولى

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أتاحة موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى فى أول أيام انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق .

وتنطلق المرحلة الأولى للتنسيق اليوم الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.‏. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

التنمية المحلية: بدء الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضى الدولة السبت



أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية اعتباراً من السبت المقبل 13 أغسطس الجارى وحتى 27 أكتوبر 2022، وذلك على ثلاث مراحل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وأشار شعراوى، فى بيان اليوم، إلى أن الوزارة قامت خلال الأسبوع الجارى باستضافة عدد من الاجتماعات بحضور سكرتيري عموم المحافظات و بعض جهات الولاية ووزارتي الداخلية والدفاع للتنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الأولي من الموجة ال20 والبدء في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات ، بالتنسيق مع مديريات الري.

وأكد شعراوي أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة ، كما سيتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن ، لافتاً إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة قطارات “ثالثة مكيفة” القاهرة/ الإسكندرية



أعلنت هيئة السكة الحديد عن تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة على خط القاهرة / الاسكندرية والعكس، وذلك ابتداء من اليوم الخميس، على أن يكون التشغيل خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على سبيل التجربة لمدة شهر على النحو التالى :

1-قطار 3009 ثالثة مكيفة ( القاهرة / الاسكندرية ) يقوم الساعة 9.15 ليصل الاسكندرية الساعة 12.15 بتركيب ( عربة قوى + 6 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه تهوية ديناميكية " وقاية " ) كالجدول المرفق .

2- قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة ( الاسكندرية / القاهرة ) الساعة 21.40 على أن يصل القاهرة الساعة 24:35. بنفس التركيب الوارد به قطار 3009 من القاهرة كالجدول المرفق .

3- يترتب على تشغيل الخدمة الجديدة تعديل مواعيد قطارات أرقام ( 36 – 567 – 28 ) طوال أيام الأسبوع وذلك كالجدول المرفق .

وأكدت الهيئة أن ذلك يأتي في اطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب والعمل على راحتهم، والهيئة لا تتوانى دائماً فى سبيل راحة جمهور الركاب .

خالد عبد الغفار: تدريب جميع مديريات الشئون الصحية للتعامل مع جدرى القرود



خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، تقرير الحالة الوبائية في مصر، وموقف التطعيم ضد فيروس "كورونا"، وكذا موقف انتشار مرض "جدري القرود" حول العالم.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار إنه خلال الفترة من 6 إلى 10 أغسطس الجاري، بلغ متوسط الحالات الجديدة المصابة بفيروس "كورونا" 182 حالة، بينما شهدت هذه الفترة 17 حالة وفاة.

وانتقل الوزير بعد ذلك لاستعراض نسب الإشغال بمستشفيات الجمهورية المُخصصة لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس "كورونا"، موضحا أن 98% من الأسرّة الداخلية شاغرة، وهو ما ينطبق كذلك على 89% من أسرة الرعاية المركزة، و95% من أجهزة التنفس الصناعي.

وفيما يتعلق بموقف التطعيم ضد فيروس "كورونا" في مصر.

قال الدكتور خالد عبدالغفار إن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من لقاحات "كورونا" بلغ 49.819.279 مواطن، بنسبة 99.6% من المستهدف، فيما تم تطعيم 38.960.939 مواطن بالجرعة الثانية، بواقع 73% من المستهدف تطعيمه للجرعات الثانية، مضيفا أن من تلقوا الجرعة التنشيطية وصل عددهم إلى 7.698.875 مواطن، وبذلك يكون إجمالي المُحصّنين بالكامل 38.960.939 مواطن.

الإحصاء: مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة فى عدد سكانها خلال 50 يوما



أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 103 مليون و750 ألف نسمة، بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 170 يوما؛ حيث سجل عدد سكان مصر 103 مليون نسمة بالداخل في 22 فبراير من العام الجاري.

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 103 مليون بالداخل في يوم 24 أبريل الماضي، أي خلال 61 يوما، ليصبح عدد سكان مصر 103 مليون و250 ألف نسمة، ثم ربع مليون نسمة ثاني يوم 22 يونيو 2022 أي خلال 59 يوم، ثم ربع مليون ثالث اليوم أي خلال 50 يوما.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.4 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.8 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.8 مليون نسمة، ثم المنيا 6.2 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.1 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.6 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.5 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.4 مليون نسمة.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5 مليون نسمة، المنوفية 4.7 مليون نسمة، الفيوم 4 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.6 مليون نسمة، بني سويف 3.5 مليون نسمة، أسوان 1.6 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.4 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، بورسعيد 786.8 ألف نسمة، السويس 784.2 ألف نسمة، مطروح 531 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 397.6 ألف نسمة، الوادي الجديد 263.2 ألف نسمة، جنوب سيناء 113.5 ألف نسمة.