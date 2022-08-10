اليوم السابع
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نائب محافظ سوهاج يبحث الاستعداد لتنفيذ "الموجة 20" لإزالة التعديات على أملاك الدولة

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 02:15 ص
نائب محافظ سوهاج يبحث الاستعداد لتنفيذ "الموجة 20" لإزالة التعديات على أملاك الدولة نائب المحافظ
سوهاج محمود مقبول وعمرو خلف

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عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعاً تحضيريا؛ لمناقشة استعدادات المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي ستبدأ خلال الفترة من 13 وحتى 27 أغسطس الجاري، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية، وممثل مديرية الأمن، وممثلي كافة جهات الولاية، وعدد من الجهات المعنية ".
 
وأشار نائب المحافظ إلى توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بضرورة إحكام الرقابة والسيطرة، والاستمرار في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، موجها بالمتابعة المستمرة، وإزالة أية تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، لافتا إلى ضرورة أن تكون الإزالة حتى سطح الأرض، والحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة .
 
ناقش الاجتماع كذلك موقف الأعمال والحالات الجادة التي تم رفضها من لجان البت، والمساكن الغير مأهوله بالسكان، وكذا موقف التعدي على الأراضي الزراعية.
 
يذكر أن الموجة 20 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، تتضمن ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى منها يوم 13 وحتى 27 أغسطس، بينما تبدأ المرحلة الثانية يوم 10 سبتمبر القادم، وتستمر حتى 29 سبتمبر، فيما تبدأ المرحلة الثالثة يوم 8 أكتوبر، وتنتهي يوم 27 أكتوبر.
 
نائب المحافظ واجتماع لجنة التعديات (1)
نائب المحافظ واجتماع لجنة التعديات (1)

نائب المحافظ واجتماع لجنة التعديات (2)
نائب المحافظ واجتماع لجنة التعديات (2)

نائب المحافظ واجتماع لجنة التعديات (3)
نائب المحافظ واجتماع لجنة التعديات  

نائب المحافظ واجتماع لجنة التعديات (4)
نائب المحافظ واجتماع لجنة التعديات (4)

نائب المحافظ واجتماع لجنة التعديات (5)
نائب المحافظ واجتماع لجنة التعديات (5)

 


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