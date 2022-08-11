أخبار مصر.. الحكومة تخفض الحد الأدنى لرأس مال شركات الشخص الواحد لـ1000 جنيه

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها وافق مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال، وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين، حيث تضمنت تلك القرارات الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والتي تحدد الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذه القرارات هو دعم شباب المستثمرين، والشركات الناشئة، وريادة الأعمال، بما يسهم في تشجيع فرص الاستثمار.

وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء تضمن تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح ألف جنيه فقط بدلاً من خمسين ألف جنيه، ويأتي ذلك اتساقا مع نهج الدولة في تبسيط وتيسير الإجراءات للمستثمرين، وتشجيع فرص الاستثمار في تأسيس تلك الشركات وتحفيز الشركات الناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات عند تأسيس هذا النوع من الشركات في مصر والذي يتيح للشخص أن يؤسس شركة بمفرده من شركات الشخص الواحد...وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

ارتفاع الرطوبة غدا وأجواء شديدة الحرارة بالقاهرة الكبرى والعظمى 34

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، ارتفاعا ملحوظا فى الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 4 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، ونسبة الرطوبة ليلا.

كما سيشهد غدا شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وزير النقل: مصر لا تبيع موانئها ولا تملكها لأحد

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر لا تبيع الموانئ الخاصة بها ولا تملكها لأحد ولا يوجد أى من الشركاء يطمع في موانئ مصر، موضحا أن مصر تنفذ البنية الأساسية للموانئ بتصميمات من استشاريين مصريين ومتميزين وشركات مصرية وطنية وملكيتها لمصر، ومصر تحتفظ بملكية البنية الأساسية.

وأوضح إنه سيتم الاحتفال قريبا بتوقيع العقد النهائي لتنفيذ مشروع إنشاء محور (السخنة / الدخيلة)، اللوجستي المتكامل للحاويات، للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، مع تحالف (هاتشسون ـ CMA-MSC ـ COSCO)، مشيرا إلي أن مصر لا تبيع موانئها إطلاقا، موضحا أن رئيس الجمهورية دائمآ داعم لقطاع النقل.

وأوضح إنه يتم تطوير 15 ميناء في مصر فى نفس الوقت ، وأن رصيف ومحطة 100 يطل على البحر المفتوح وسيكون طوله 1.8 كيلو متر وسيكون إضافة لميناء الإسكندرية الكبير.

وأكد أن الرئيس وضع هدفا استراتيجيا كبيرا وهو جعل مصر مركزا من مراكز التجارة العالمية واللوجستيات واستغلال موقع مصر الجغرافي الفريد.

عوض تاج الدين: الرئيس السيسى وجه بالكشف عن الأمراض للطلبة الجدد بالجامعات

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشون الصحة والوقاية، إن جميع الناس أصبح لديها وعى ببرتوكولات علاج كورونا، مضيفا أصبحنا كأطباء نتبادل الخبرات على مستوى جميع المحافظات للارتقاء بعلاج المرضى.

وأضاف، خلال مؤتمر "بالمو جت" Pulmo Gut، المنعقد حاليا بالقاهرة، أرحب بالدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، ونثمن المبادرة الكبيرة للقضاء على فيروس سى فى مصر، مضيفا أنه فى الأسبوع الماضى وجه الرئيس السيسى بأن أى طالب يدخل الجامعات أو الكليات العسكرية، لابد أن يخضع للكشف عن بعض الأمراض.

وأوضح أننا قضينا على أمراض كثيرة جدا، مثل البلهارسيا وشلل الأطفال ولدينا أعداد قليلة جدا من فيروس بي، ومعندناش أمراض كثيرة منتشرة فى الكثير من الدول، ونعمل لمنع عودة الأمراض التى تم القضاء عليها.

محتجز الرهائن داخل مصرف فى العاصمة بيروت يسلم نفسه للشرطة اللبنانية أكدت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن محتجز الرهائن داخل مصرف في بيروت سلم نفسه للشرطة اللبنانية بعد الاتفاق على منحه جزءاً من أمواله.

المواطن اللبنانى يحمل السلاح مهددا الموظفين بأحد البنوك

وكان مراسل قناة العربية قد أكد فى خبر عاجل بثته القناة منذ قليل، خروج عدد من الرهائن المحتجزين داخل البنك وسط بيروت.

وكان أحد المودعين بـ"فدرال بنك" فرع الحمرا ببيروت قد اقتحم البنك واحتجز رهائن من بينهم موظفين ومتعاملين، وأطلق 3 رصاصات تحذيرية قبل احتجاز الرهائن إضافة لحيازته مادة حارقة هدد بإشعال نفسه بواسطتها وإحراق البنك، وكل ما يريده هذا المودع الحصول على أمواله التي تبلغ قيمتها 209 آلاف دولار، حيث يرفض البنك صرفها له منذ فترة طويلة. فتح موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل رغبات المرحلة الأولى

أتاح موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى فى أول أيام انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق .

وتنطلق المرحلة الأولى للتنسيق اليوم الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.‏

التنمية المحلية: بدء الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضى الدولة السبت

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية اعتباراً من السبت المقبل 13 أغسطس الجارى وحتى 27 أكتوبر 2022، وذلك على ثلاث مراحل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وأشار شعراوى، فى بيان اليوم، إلى أن الوزارة قامت خلال الأسبوع الجارى باستضافة عدد من الاجتماعات بحضور سكرتيري عموم المحافظات و بعض جهات الولاية ووزارتي الداخلية والدفاع للتنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الأولي من الموجة ال20 والبدء في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات ، بالتنسيق مع مديريات الري.

وأكد شعراوي أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة ، كما سيتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن ، لافتاً إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة قطارات “ثالثة مكيفة” القاهرة/ الإسكندرية

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة على خط القاهرة / الاسكندرية والعكس، وذلك ابتداء من اليوم الخميس، على أن يكون التشغيل خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على سبيل التجربة لمدة شهر على النحو التالى :

1- قطار 3009 ثالثة مكيفة ( القاهرة / الاسكندرية ) يقوم الساعة 9.15 ليصل الاسكندرية الساعة 12.15 بتركيب ( عربة قوى + 6 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه تهوية ديناميكية " وقاية " ) كالجدول المرفق .

2- قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة ( الاسكندرية / القاهرة ) الساعة 21.40 على أن يصل القاهرة الساعة 24:35. بنفس التركيب الوارد به قطار 3009 من القاهرة كالجدول المرفق .

3- يترتب على تشغيل الخدمة الجديدة تعديل مواعيد قطارات أرقام ( 36 – 567 – 28 ) طوال أيام الأسبوع وذلك كالجدول المرفق .

وأكدت الهيئة أن ذلك يأتي في اطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب والعمل على راحتهم، والهيئة لا تتوانى دائماً فى سبيل راحة جمهور الركاب .

خالد عبد الغفار: تدريب جميع مديريات الشئون الصحية للتعامل مع جدرى القرود

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، تقرير الحالة الوبائية في مصر، وموقف التطعيم ضد فيروس "كورونا"، وكذا موقف انتشار مرض "جدري القرود" حول العالم.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار إنه خلال الفترة من 6 إلى 10 أغسطس الجاري، بلغ متوسط الحالات الجديدة المصابة بفيروس "كورونا" 182 حالة، بينما شهدت هذه الفترة 17 حالة وفاة.

وانتقل الوزير بعد ذلك لاستعراض نسب الإشغال بمستشفيات الجمهورية المُخصصة لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس "كورونا"، موضحا أن 98% من الأسرّة الداخلية شاغرة، وهو ما ينطبق كذلك على 89% من أسرة الرعاية المركزة، و95% من أجهزة التنفس الصناعي.

وفيما يتعلق بموقف التطعيم ضد فيروس "كورونا" في مصر.

قال الدكتور خالد عبدالغفار إن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من لقاحات "كورونا" بلغ 49.819.279 مواطن، بنسبة 99.6% من المستهدف، فيما تم تطعيم 38.960.939 مواطن بالجرعة الثانية، بواقع 73% من المستهدف تطعيمه للجرعات الثانية، مضيفا أن من تلقوا الجرعة التنشيطية وصل عددهم إلى 7.698.875 مواطن، وبذلك يكون إجمالي المُحصّنين بالكامل 38.960.939 مواطن.

الإحصاء: مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة فى عدد سكانها خلال 50 يوما

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 103 مليون و750 ألف نسمة، بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 170 يوما؛ حيث سجل عدد سكان مصر 103 مليون نسمة بالداخل في 22 فبراير من العام الجاري.

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 103 مليون بالداخل في يوم 24 أبريل الماضي، أي خلال 61 يوما، ليصبح عدد سكان مصر 103 مليون و250 ألف نسمة، ثم ربع مليون نسمة ثاني يوم 22 يونيو 2022 أي خلال 59 يوم، ثم ربع مليون ثالث اليوم أي خلال 50 يوما.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.4 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.8 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.8 مليون نسمة، ثم المنيا 6.2 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.1 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.6 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.5 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.4 مليون نسمة.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5 مليون نسمة، المنوفية 4.7 مليون نسمة، الفيوم 4 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.6 مليون نسمة، بني سويف 3.5 مليون نسمة، أسوان 1.6 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.4 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، بورسعيد 786.8 ألف نسمة، السويس 784.2 ألف نسمة، مطروح 531 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 397.6 ألف نسمة، الوادي الجديد 263.2 ألف نسمة، جنوب سيناء 113.5 ألف نسمة.