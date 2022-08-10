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208.6 مليار برميل احتياطى النفط فى دول أوبك غير العربية 2020

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 09:00 م
208.6 مليار برميل احتياطى النفط فى دول أوبك غير العربية 2020 النفط
كتبت -مروة الغول

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ارتفعت تقديرات احتياطي النفط في دول أوبك غير العربية بين عامي 2019 و 2020 ، نتيجة ارتفاع تقديرات الاحتياطيات في إيران من 155.6 مليار برميل عام 2019 ، إلى 208.6 مليار برميل عام 2020 ، وارتفاع تقديرات الاحتياطيات في فنزويلا بنحو 1 مليار برميل وذلك وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".
 
وأضاف التقرير ،أنه في الفترة ما بين 2020- 2021 فقد تراجعت تقديرات احتياطيات النفط في دول أوبك غير العربية بنسبة بسيطة لم تتجاوز 0.5 % ، وذلك نتيجة تراجع تقديرات الاحتياطيات في أنغولا والكونغو وفنزويلا.
 
وتشير التقديرات إلى أن احتياطيات العالم من النفط انخفضت بنسبة ضئيلة لم تتجاوز 1 % بين عامي 2020 و 2021 ، وذلك من 1317 مليار برميل ، إلى 1304 مليار برميل  وذلك وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك ".
 
 
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