208.6 مليار برميل احتياطى النفط فى دول أوبك غير العربية 2020

كتبت -مروة الغول

ارتفعت تقديرات احتياطي النفط في دول أوبك غير العربية بين عامي 2019 و 2020 ، نتيجة ارتفاع تقديرات الاحتياطيات في إيران من 155.6 مليار برميل عام 2019 ، إلى 208.6 مليار برميل عام 2020 ، وارتفاع تقديرات الاحتياطيات في فنزويلا بنحو 1 مليار برميل وذلك وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

وأضاف التقرير ،أنه في الفترة ما بين 2020- 2021 فقد تراجعت تقديرات احتياطيات النفط في دول أوبك غير العربية بنسبة بسيطة لم تتجاوز 0.5 % ، وذلك نتيجة تراجع تقديرات الاحتياطيات في أنغولا والكونغو وفنزويلا.

وتشير التقديرات إلى أن احتياطيات العالم من النفط انخفضت بنسبة ضئيلة لم تتجاوز 1 % بين عامي 2020 و 2021 ، وذلك من 1317 مليار برميل ، إلى 1304 مليار برميل وذلك وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك ".