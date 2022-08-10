وكيل تعليم كفر الشيخ يشهد الاختبارات الإلكترونية للالتحاق بمدارس المتفوقين

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، اليوم الأربعاء، الاختبارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين بعين شمس بمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2022/2023 وذلك بقاعة الاختبارات بمركز التطوير التكنولوجي بحضور وائل الحداد، مدير مركز التطوير ،ويوسف البسيوني مدير إدارة شئون الطلبه والامتحانات،ووليد العطار مدير مركز الاختبارات، وهاني حمدان مدير غرفة عمليات المديرية.

وأشاد وكيل الوزارة بالطلاب المتفوقين ي الشهادة الإعدادية وحرصهم على تطوير أنفسهم والالتحاق بمدارس المتفوقين بعين شمس، والتى تقبل عددا ممن بعض المحافظات، شرط اجتياز الاختبارات وتوافر الشروط الخاصة، وحثهم على بذل أقصى جهدهم لتحصيل أعلى الدرجات واجتياز الاختبارات الإلكترونية.

وقال وكيل الوزارة، يجرى امتحان الطلاب على مدى يومين من خلال 4 جلسات في مواد " العلوم - الرياضيات - اللغة الانجليزية- الاستعداد العقلي"، بثلاث فترات تبدأ من التاسعة صباحا وتنتهي في الخامسة والنصف مساءا بين كل فترة وفترة نصف ساعة مؤكداً أن 31 طالباً أدوا الاختبار في اليوم الأول ، متمنياً لهم مزيد من التوفيق والنجاح.