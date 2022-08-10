اليوم السابع
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وكيل تعليم الإسماعيلية يفتتح معرض الأنشطة الدائم بمدرسة أم الأبطال الثانوية بنات.. صور

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 03:51 م
وكيل تعليم الإسماعيلية يفتتح معرض الأنشطة الدائم بمدرسة أم الأبطال الثانوية بنات.. صور جانب من أفتتاح معرض الأنشطة بمدرسة ام الأبطال بالإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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شهد  طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الأربعاء معرض الأنشطة الدائم بمدرسة أم الأبطال الثانوية بنات وذلك بحضور الأستاذة وفاء سليمان مدير التعليم الثانوي والأستاذ محمد عبد الرؤوف وكيل إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية والأستاذة مها أمام مدير المدرسة.

 

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم الأنشطة الخاصة بمواد الاقتصاد المنزلي والتربية الفنية والمجال الصناعى إلى جانب أنشطة التربية الرياضية، حيث أكد على أهمية المشاركة الفعاله للطلاب في الأنشطة باعتبار انها شريك هام في نجاح العملية التعليمية.

 

وكما تفقد وكيل الوزارة المشتل الخاص بالمدرسة والحاصل على عدة جوائز على مستوى الجمهورية مشيدا بالجهد المبذول لإعداد وتجهيز وزراعة المشتل والعناية به.

 

كما حرص عجلان وكيل الوزارة على متابعة الفصول الخاصة بمحاضرات ومراجعات الخاصة باللغات لطلاب الصف الأول الثانوى المتقدمين للعام الدراسى الجديد 2022/2023 وهو ما قامت به إدارة مدرسة أم الأبطال الثانوية بنات خدمة للطلاب الجدد، حيث يتم استقبال طالبات المدرسة وأى طالبات راغبات من المدارس.

  

أفتتاح معرض الأنشطة بمدرسة ام الأبطال (1)
أفتتاح معرض الأنشطة بمدرسة ام الأبطال  

 

أفتتاح معرض الأنشطة بمدرسة ام الأبطال (2)
 طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية

 

أفتتاح معرض الأنشطة بمدرسة ام الأبطال (3)
 طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية

 

أفتتاح معرض الأنشطة بمدرسة ام الأبطال (4)
أفتتاح معرض الأنشطة بمدرسة ام الأبطال (4)

 

أفتتاح معرض الأنشطة بمدرسة ام الأبطال (5)
 طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية بمدرسة ام الأبطال  

 

أفتتاح معرض الأنشطة بمدرسة ام الأبطال (6)
 طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية يتابع الأنشطة بمدرسة ام الأبطال 

 

أفتتاح معرض الأنشطة بمدرسة ام الأبطال (7)
أفتتاح معرض الأنشطة بمدرسة ام الأبطال (7)

 

أفتتاح معرض الأنشطة بمدرسة ام الأبطال (8)
 طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية

 

أفتتاح معرض الأنشطة بمدرسة ام الأبطال (9)
الزهور داخل المدرسة

 

أفتتاح معرض الأنشطة بمدرسة ام الأبطال (10)
أفتتاح معرض الأنشطة بمدرسة ام الأبطال (10)

 

أفتتاح معرض الأنشطة بمدرسة ام الأبطال (11)
 
وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية

 


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