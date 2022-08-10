اليوم السابع
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الأربعاء، 10 أغسطس 2022 11:39 ص
أكرم القصاص
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وزير دفاع كوريا الجنوبية يوجه ببناء نظام ردع رئيسي لمواجهة التهديدات الأمنية لبيونج يانج

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 11:05 ص
وزير دفاع كوريا الجنوبية يوجه ببناء نظام ردع رئيسي لمواجهة التهديدات الأمنية لبيونج يانج وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ سوب
أ.ش.أ

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وجه وزير الدفاع الكوري الجنوبي "لي جونغ سوب" وزارته والوكالات التابعة اليوم الأربعاء، بإعطاء الأولوية للاستثمار في بناء نظام ردع رئيسي، في الوقت الذي تسعى سول فيه لتعزيز الدفاع وسط التهديدات الأمنية الكورية الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن ذلك جاء خلال جلسة لفريق عمل الوزارة المكلف بتطوير مبادرة الإصلاح الدفاعي التي تهدف إلى رعاية جيش أقوى يعتمد على أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وشدد "لي" على أن الاستثمار الدفاعي لكوريا الجنوبية، يجب أن يتم توجيهه أولا إلى بناء نظام الردع ثلاثي المحاور ومنصة قتالية تتكون من أصول عسكرية معتمدة على البشر أو ذاتية القيادة حيث يتكون النظام الذي يهدف إلى مواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية من منصة الضربة الوقائية "كيل تشين" والانتقام الكوري الجماعي (KMPR)، ونظام الدفاع الجوي والصاروخي الكوري (KAMD).

وأضاف" أنه بلا تعزيز منهجي في دفاعنا، سيكون من الصعب بالسنبة لنا مواجهة التحديات، بما يشمل التهديدات الحالية والمستقبلية، والمنافسة التقنية، مشيرا إلى مخاوف بشأن احتمالات تقلص عدد السكان الناجم عن تراجع معدل المواليد".

 


بيونج يانج

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

روبوتات



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