وزيرة المرأة التونسية تطلق المنصة الرقمية لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات"

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أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن التونسية الدكتورة آمال بلحاج موسى ووزير تكنولوجيات الاتصال التونسي نزار بالناجي، إطلاق المنصة الرقميّة الخاصة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات"، بحضور رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسيّة ومديرة مكتب منظمة العمل الدوليّة للمغرب العربي وممثلين عن البنوك العمومية الشريكة.



وأكدت بلحاج -في كلمة لها خلال احتفالية بمناسبة إطلاق برنامج "رائدات" اليوم الأربعاء- أن البرنامج يستهدف إحداث 3000 مشروع على امتداد 5 سنوات سنوات بمعدل 600 مشروع سنويا باعتمادات تقدر بـ50 مليون دينار تونسي، إلى جانب إسناد جيل جديد من القروض الصغرى والمتوسطة تتراوح قيمتها بين 100 إلى 300 ألف دينار.



وأشارت إلى أنّ البرنامج يهدف إلى تثمين تجارب ونجاحات رائدات الأعمال والتشجيع على الابتكار في القطاعات الواعدة ودعم أسس الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، موضحة أنّ هذه البوابة تعد تتويجًا لمسار كامل يرمي إلى تعزيز نسب نشاط المرأة وتحقيق مبدأ المساواة في المجال المهني باعتماد مقاربة تشاركية تدعم تنفيذ إجراءات فعالة في إطار برامج حكومية جديدة تستهدف الفئات ذات الأولوية.



وأفادت الوزيرة التونسية أنه تمّ اتّخاذ التدابير اللازمة لخلق جيل جديد من المشاريع النسائية الصغرى والمتوسطة المتجددة والمبتكرة وذات القدرة التشغيلية العالية والقادرة على تحقيق الاستدامة والنفاذ إلى الأسواق من خلال إحداث 7 خطوط تمويل خُصوصيّة، مع إعطاء الأولوية لوسائل الاتصال الرقمية في المتابعة والدعم وتعزيز حوكمة البرامج بإرساء آليات المتابعة والتقويم.



وبيّنت أنّه تمّ تصميم هذه المنصّة بتقنيّات متطوّرة تعتمد على أدوات تكنولوجيّة تفاعليّة سهلة الاستعمال بهدف تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات حيث ستُمكّن الراغبات في بعث المشاريع من التسجيل من أيّ نقطة من الجمهوريّة، مضيفة أنّ هذا المولود الرّقمي الجديد سيُتيح لباعثات المشاريع كل المعلومات التي تٌمكّنهم من متابعة جميع مراحل معالجة ملفّ المشروع مثل قرار القبول أو التأجيل ومسار الملف.



من جهته، أكد وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي، أهمية منصة رائدات التي تهدف إلى تدعيم ريادة الأعمال النسائية والمبادرات الخاصة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة عبر توفير المعطيات اللازمة للرائدات وتمكينها من التسجيل والمشاركة ومتابعة طلب التمويل ومسار ملفّ مشروعها المدرج بالمنصة.



كما أفاد بأن وزارة تكنولوجيات الاتصال تعمل على تشجيع المبادرة الخاصة وبعث المشاريع والتجديد والابتكار من خلال برنامج "تونس الناشئة" الذي يهدف إلى جعل تونس منصة إقليمية مميّزة ومحفّزة لبعث واستقطاب المؤسسات الناشئة في إفريقيا والعالم، معتبرا هذا البرنامج نموذجيا من حيث قدرته التشغيلية العالية حيث ساهم منذ انطلاقه في خلق ديناميكية اقتصادية تجسدت في إسناد 742 علامة مؤسسة ناشئة.



وأكد نزار بالناجي أن المرأة تحتل مكانة هامة في مجال بعث المشاريع وريادة الأعمال .. مشيرا أنّ 25% من المؤسسات الناشئة تمّ تأسيسها من قبل رائدات أعمال و21% تمثل نسبة النساء رائدات الأعمال الشركاء في تأسيس هذه المؤسسات.