واشنطن تخصص 89 مليون دولار لكييف لنزع ألغام أرضية زرعتها القوات الروسية

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الألغام تمنع الوصول إلى الأراضى الزراعية الخصبة وتؤخر جهود إعادة الإعمار، كما تعيق عودة النازحين إلى ديارهم ، إضافة إلى استمرارها في التسبب بقتل المدنيين.

وكان وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسة كولين كال، قد أعلن أمس أن الولايات المتحدة أرسلت صواريخ مضادة للإشعاع إلى أوكرانيا، وهي المرة الأولى التي تعترف فيها الوزارة بإرسال الصواريخ.

وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 270 مليون دولار لأوكرانيا، وستتضمن أنظمة صواريخ متوسطة المدى وطائرات مسيرة تكتيكية إضافية.