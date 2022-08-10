ننشر نتائج البطولة الرابعة للرياضات الشاطئية بمعسكر باجوش

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت جامعة الإسكندرية نتائج البطولة الرابعة للرياضات الشاطئية المقامة فى معسكر باجوش، وينشر "اليوم السابع" نتيجة البطولة، حيث أسفرت نتائج المسابقات عن فوز جامعة السادات بكأس البطولة، جامعة الإسكندرية في المركز الأول في كرة الطائرة طلاب، وجاءت جامعة أسيوط في المركز الثاني، وجامعة حلوان في المركز الثالث، وفي كرة الطائرة طالبات فازت جامعة الإسكندرية بالمركز الأول، وجامعة القاهرة في المركز الثاني، وجامعة عين شمس في المركز الثالث.

وفي كرة القدم الشاطئية فازت جامعة السادات بالمركز الأول، وجامعة حلوان في المركز الثاني، وجامعة المنيا في المركز الثالث، وفي تنس الطاولة فاز الطالب محمد نصر محمد بجامعة العلمين بالمركز الأول، والطالب مصطفي درويش بجامعة حورس بالمركز الثاني، والطالب محمد أنور يونس بجامعة العلمين بالمركز الثالث، وفي لعبة الفوت فولي فاز بالمركز الأول الطالبات محمد محسن زهران والطالب مصطفي صبري عثمان بجامعة دمياط بالمركز الأول، وفي السباحة فاز بالمركز الأول الطالب عمر محمد كرتر بجامعة دمياط بالمركز الأول، بينما فاز الطالب احمد رمضان عبد الفتاح بجامعة العلمين بالمركز الثاني.